الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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لاريجاني: لا نسعى وراء نسف اي شئ بل نريد حل الامور وفي كل الظروف نحن ندعم لبنان ومن ينسف الاوضاع هو نتنياهو ويجب التمييز بين العدو والصديق

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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