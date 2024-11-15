الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :