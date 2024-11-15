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البرلمان الاندونيسي: ندعو الى طرد "اسرائيل" من عضوية الامم المتحدة عقابا لها على جرائمها ضد الفلسطينيين

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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