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المقاومة في لبنان بالصواريخ تستهدف تجمعا للاحتلال عند الاطراف الشرقية لبلدة مركبا

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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