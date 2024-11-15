المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد مستعمرات الكيان وقواته

العالم - لبنان

يأتي ذلك في وقت يصبّ فيه العدو الاسرائيلي كل حقده وإجرامه على المدنيين اللبنانيين من ضاحية بيروت الجنوبية إلى الجنوب والبقاع، موقعاً عشرات الشهداء ودماراً واسعاً في الأبنية السكنية، تحقق المقاومة الإسلامية الإصابات المباشرة والنوعية في صفوف جنوده ومستعمراته حتى عمق الكيان.

وفي هذا الاطار، أعلنت وسائل إعلام العدو اليوم الجمعة عن سقوط 3 إصابات بعد انفجار صاروخ قرب الشارع رقم 79 في الكريوت (شمال شرق مدينة حيفا)

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يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام العدو أن “صاروخان كفيلان بإدخال الكثير من الاسرائيليين إلى الأماكن المحصنة وقد بات هذا هو الروتين في الشمال”.

عمليات المقاومة

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المقاومة أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله””، حيث قام مجاهدوها عند الساعة 9:00 من صباح اليوم باستهداف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

وسبق أن أعلنت المقاومة أنها استهدفت ليل الخميس – الجمعة قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمّع لقوات جيش العدو عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية، وذلك مساء أمس الخميس.

هذا وأصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ أمس الخميس 14-11-2024، 32 بيانًا عسكرياً حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:50 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.‏

4- الساعة 10:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوفهم.

5- الساعة 12:10 استهداف موقع جل العلام الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 12:10 استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال شرق مستوطنة نتيف هشايارا شرقي مدينة نهاريا) بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 12:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 11:00 استهداف ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 11:00 استهداف مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة.

12- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.

13- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، بقذائف المدفعية.

14- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

19- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 16:30 ‏أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع “هرمز 450” في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض – جو.

23- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 18:00 استهداف مستوطنة كفر يوفال للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

26- الساعة 18:30 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة “إلياكيم” (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

27- الساعة 19:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

28- الساعة 19:50 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

المصدر: موقع المنار