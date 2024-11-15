لاريجاني: طهران تدعم أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية

العالم - لبنان

وقال علي لاريجاني في مؤتمره الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، إن أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان نحن نقبل به، موضحا أن إيران لا تسعى وراء نسف أي شيء بل تريد حل الامور وفي كل الظروف تدعم لبنان، مضيفا أن من ينسف الأوضاع هو نتنياهو ويجب التمييز بين العدو الصديق.

وأضاف لاريجاني أن الهدف الأساس من زيارته هو التأكيد على وقوف طهران الى جانب لبنان حكومة وشعبا، مشيرا الى أنه حمل رسالة من قائد الثورة الاسلامية الى لبنان.

وأكد مستشار قائد الثورة في المؤتمر الصحفي أن حزب الله هو تيار قوي ورشيد ويعرف كيف يتصرف ونحن سندعم المقاومة.

هذا والتقى مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني، اليوم الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقب وصوله الى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد علي لاريجاني خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وجيشاً ومقاومة في مواجهة عدوان الكيان المجرم.

وفي اللقاء عرض الجانبان للجهود المبذولة لـ"وقف إطلاق النار وتعزيز صمود النازحين اللبنانيين، إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك".

ووصل كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، علي لاريجاني الى مطار بيروت الدولي، بعد ختام زيارته الى العاصمة السورية دمشق، يوم أمس الخميس.