الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة ديشون بصلية صاروخية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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