الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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حزب الله: استهدفنا بمحلقة انقضاضية كبيرة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس أصابت هدفها بدقة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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