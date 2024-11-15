الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر سورية: سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعته

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :