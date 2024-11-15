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غروسي يزور موقعي نطنز وفردو

غروسي يزور موقعي نطنز وفردو
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارته إلى طهران، اليوم بزيارة الموقعين النوويين (فردو) و(نطنز).

العالم - ايران

وقام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال زيارته إلى طهران، اليوم بزيارة الموقعين النوويين للشهيد علي محمدي (فردو) والشهيد أحمدي روشن (نطنز).

ويرافقه خلال هذه الزيارة، بهروز كمالوندي، نائب الشؤون الدولية والقانونية لمنظمة الطاقة الذرية، وكاظم غريب آبادي، نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال غروسي أمس بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني: غدًا سيكون لدينا أيضًا مرحلة مهمة جدًا من هذه الزيارة، لأنني أخطط لزيارة مرافق مهمة في فردو ونطنز، مما سيساعدني في الحصول على صورة كاملة عن تطور البرنامج النووي الإيراني.

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