بالفيديو: كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية يلتقي نبيه بري

العالم - إيران

وبحث مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حول وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقضايا ثنائية.

وأكد علي لاريجاني خلال لقائه نبيه بري، على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وجيشا ومقاومة في مواجهة عدوان الكيان المجرم.

وعرض الجانبان للجهود المبذولة لـ"وقف إطلاق النار وتعزيز صمود النازحين اللبنانيين، إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك".

ووصل كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، علي لاريجاني، صباح اليوم الجمعة، الى مطار بيروت الدولي، بعد ختام زيارته الى العاصمة السورية دمشق.

هذا والتقى مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني، اليوم الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقب وصوله الى بيروت، صباح اليوم الجمعة.