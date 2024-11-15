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مصادر فلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء إلى 7 إثر قصف العدو خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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