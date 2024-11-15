السلطة الفلسطينية ترحب بالتصويت الكاسح على حق الشعب في تقرير مصيره

العالم - فلسطين

وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن 170 دولة قد صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محوراً وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.

وشكرت الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.

وأكدت "الخارجية" أن تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.

ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الست (الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو) التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.