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قصف مدفعي مباشر ورشقات نارية على بلدات طيرحرفا شيحين وشمع جنوبي لبنان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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