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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين بصاروخ موجه

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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