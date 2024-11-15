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سريا القدس: بالإشتراك مع كتائب المجاهدين قصفنا مقر قيادة وسيطرة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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