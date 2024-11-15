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لاريجاني: اجريت محادثات بناءة مع الرئيس الأسد في سورية والرئيس نبيه بري في لبنان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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