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حزب الله: للمرة الرابعة قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوب لبنان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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