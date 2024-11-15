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حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول غزة ترقى لجرائم حرب

حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول غزة ترقى لجرائم حرب
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، والتي تدّعي فيها أنها لم ترَ عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لجرائم حرب أو ضد الإنسانية.

العالم - فلسطين

وأضافت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن تقرير اللجنة الأممية حول حدوث إبادة في غزة هو تهمٌ بلا دليل؛ هي ترجمة عملية لسلوك أمريكي عدائي ومتماهٍ مع جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث تُرتكَب برعاية أمريكية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن السياسة الإجرامية التي تتبنّاها الإدارة الأمريكية، بإنكار المحرقة الجارية في قطاع غزة، وما يواجهه شعبنا الأعزل من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري وحرب تجويع، في الوقت الذي تواصل فيه منح حكومة الاحتلال الفاشي الغطاء السياسي والعسكري اللازم للاستمرار فيها؛ تؤكّد مسؤولية هذه الإدارة عن جرائم الحرب البشعة التي لا زالت تُرتَكَب في غزة منذ أكثر من 400 يوم.

وتابعت: “يتوهّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومجرمو الحرب الصهاينة، إمكانية إخضاع شعبنا ومقاومته، أو فرض مشاريع لما يُسمّى “اليوم التالي للحرب” تنتقص من حقوقنا الوطنية”.

وأكدت حماس، أنه “لا مستقبل لهذا الاحتلال الفاشي على أرضنا، وأن شعبنا سيواصل ثباته ومقاومته حتى كسر العدوان، وتطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتلّين الفاشيين”.

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