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مصادر الإحتلال: طائرة مسيرة اقتحمت أجواء قرية الغجر في الجولان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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