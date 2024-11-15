الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :