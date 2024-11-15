الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة منذ عامين.. شولتس يجري اتصالا مع بوتين

لأول مرة منذ عامين.. شولتس يجري اتصالا مع بوتين
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية.

العالم - أوروبا

وقال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار إلى أن المستشار "طالب بوتين بإنهاء الحرب وسحب القوات".

وأضاف هيبستريت إن "المستشار دعا روسيا إلى إظهار استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم". ووفقا له، أكد شولتس على تصميم ألمانيا الثابت على دعم أوكرانيا بقدر الضرورة.

وأردف السكرتير الصحفي: "أجرى المستشار قبل ذلك محادثة هاتفية مع... فلاديمير زيلينسكي، وسيفعل ذلك أيضًا بعد المحادثة مع الرئيس الروسي".

وأكد مصدر في الحكومة الألمانية، أن بوتين وشولتس اتفقا على مواصلة الاتصال مستقبلا.

يشار إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرجلان منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو آخر اتصال هاتفي معروف بين الرئيس الروسي، و المستشار الألماني.

وفي أيار/مايو الماضي، عارض شولتس، مراجعة قواعد استخدام الأسلحة الألمانية من قِبل أوكرانيا، بما يعطي كييف الفرصة من أجل استخدامها في ضرب الأراضي الروسية، مضيفاً أنّ هدف السياسة الألمانية هو "منع الصراع في أوكرانيا من التحوّل إلى حربٍ كبرى".

روابط ذات صلة

روسيا: إن حاول ترامب وقف حرب أوكرانيا سيلقى مصير هذا الشخص!

شاهد آخر المواجهات العنيفة بين روسيا وأوكرانيا اليوم

الدفاع الروسية: تدمير 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب البلاد