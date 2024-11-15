البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين

العالم - الأمیرکیتان

وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن حالات الانتحار بين العسكريين ارتفعت بنسبة 12%، وبين جنود الاحتياط بنسبة 8%، بينما شهدت حالات الانتحار بين أفراد الحرس الوطني انخفاضًا بنسبة 5%.

وأكد البنتاغون أن "كل حالة انتحار تُعد مصدر قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين الرعاية النفسية والدعم للعسكريين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان آخر عن قلقه إزاء هذه الأرقام المتزايدة، مذكرًا بتشكيله لجنة مستقلة في عام 2022 لدراسة وتقييم إجراءات الوزارة في منع الانتحار ومكافحته.

كما شدد أوستن على أهمية تعزيز جودة وتوفر الدعم النفسي للعسكريين للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.