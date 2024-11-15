حزب الله يستهدف قاعدتين عسكريتين بحيفا وعكا ويهاجم تجمعات للاحتلال

العالم - لبنان‏



وقال الإعلام الحربي: طوفان الأقصى



إن المُقاومة الإسلامية استهدفت ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏

كما استهدفت تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة، وتجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات جيش العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية، وفي بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، وأصابت هدفها بدقّة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

كما استهدفت تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية، وتجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، ومستوطنة ديشون وتجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليات صاروخية.

واستهدفت تجمعات لقوات جيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، وثكنة يفتاح، ومستوطنة مسكاف عام، بصليات صاروخية.

وأعلنت عن قصف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وقصف قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.