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حزب الله يستهدف قوة للاحتلال قرب قلعة شمع ما أدى لمقتل واصابة عناصرها وهروب الآخرين

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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