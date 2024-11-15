بالفيديو.. القسام توقع 4 جنود وآليات للاحتلال في بيت لاهيا ومحور نتساريم

العالم - فلسطين

وفي أبرز العمليات، بثت كتائب القسام مشاهد ملحمية من استهداف آليات العدو في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

استهداف آليات العدو في بيت لاهيا

وفي بلاغ آخر، قالت كتائب القسام: إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب دوار “تل الذهب” ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت تمكن المجاهدين من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام عن قنص جندي صهيوني في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” بجوار جمعية تطوير بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات العدو المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ “107”

ووثقت القسام مشاهد من قصف قوات العدو في محور "نتساريم" بصواريخ 107 ، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

قصف قوقات العدو في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب جبريل