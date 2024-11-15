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حزب الله يقصف مرة أخرى بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة يرؤون

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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