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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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