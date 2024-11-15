طوفان مليوني جديد بصنعاء إسنادا لفلسطين ولبنان

العالم - اليمن

وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصورا للقادة الشهداء، مؤكدين ثباتهم في نصرة غزة ولبنان.

وبارك البيان الصادر عن المسيرات المليونية التي خرجت تحت شعار (مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر)، "بتنفيذ عملية نوعية مسددة ضد حاملة طائرات وعدد من البوارج الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي التي أحبطت التحضيرات الأمريكية لشن أكبر عدوان كان العدو ينوي تنفيذه ضد اليمن لمحاولة ثنينا عن موقفنا الثابت المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني".

وشدد بيان الحشود المليونية على أن "هذه القرارات الشجاعة تمثلنا وتمثل هويتنا الإيمانية وتشرفنا في الدنيا والآخرة"، مجددا التأكيد على "أننا لن نتراجع عن موقفنا الإيماني والمبدئي المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني مهما كانت التصعيد والأخطار والتحديات".

ونددت الحشود "بحرب الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية والحصار المتواصلة منذ أكثر من 400 يوم إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزه من قبل كيان العدو الصهيوني بمشاركة أمريكية ودعم أوروبي وغربي، والتي امتدت إلى الضفة الغربية ولبنان".

وأكدت الاستمرار في الخروج الأسبوعي نصرة للمظلومين ومواجهة للطغاة والمجرمين في مسيرات مليونية بلا كلل ولا ملل.

وأشاد بعمليات القوات المسلحة اليمنية التي "تنكل بحامله الطائرات الأمريكية العملاقة في البحار والمحيطات وتضرب عمق كيان العدو الصهيوني وستحقق الانتصارات وتحرر فلسطين".