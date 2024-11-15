الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 5 شهداء من عائلة واحدة بمجزرة ارتكبها طيران الاحتلال في بلدة عين قانا قضاء النبطية جنوب لبنان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :