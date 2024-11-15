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وزارة الصحة اللبنانية: 59 شهيدا و182 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية والحصيلة 3,445 شهيدا و14,599 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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