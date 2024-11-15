لبنان يعلن آخر حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - لبنان

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية: 59 شهيدا و182 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية والحصيلة 3,445 شهيدا و14,599 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

كما أعلنت الوزارة الصحة، استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف والواسع بالطائرات والمسيرات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، وما زالت غاراته مستمرة.

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، عمليات بطولية متعددة ويومية بإطلاق الصواريخ والمسيرات والرشقات الصاروخية، ضد مواقع وقواعد ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إسنادا ونصرة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.