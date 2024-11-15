الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف قوات الاحتلال شرق بلدة طلوسة بالصواريخ للمرة السابعة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :