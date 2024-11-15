الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: سماع دوي انفجار في المنطقة الوسطى

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :