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استطلاع للقناة 12 العبرية: 69% من الاسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل و 20% يدعمون مواصلة الحرب

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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