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غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك وبلدتي الخضر وجنتا في البقاع شرقي لبنان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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