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حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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