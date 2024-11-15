الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :