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حزب الله: استهدفنا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بصلية صاروخية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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