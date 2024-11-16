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3 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال محيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا شمال غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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