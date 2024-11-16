السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :