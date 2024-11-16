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سرايا القدس- كتيبة جنين:تمكن مقاتلونا في مجموعات يعبد من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بالقنابل وزخات الرصاص

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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