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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي من قبل الآليات المتمركزة جنوب مدينة غزة باتجاه مناطق غرب جباليا شمالي القطاع

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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