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زوارق الاحتلال الحربية تستهدف شمال وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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