شهداء بينهم أطفال بقصف الاحتلال على بيت لاهيا

العالم- فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طيران الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.



وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال القطاع، خاصة في مخيم جباليا، بينما تستمر مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.



كما أصيب عدد من المدنيين، في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، في حين أعلن الدفاع المدني عن استمرار تعطل عمله في الشمال جراء الاستهدافات الإسرائيلية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.



وأضافت، أن المسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا الشهيدين، وهما مواطن ونجله، وعدد من الجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي.



كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين بفعل شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

ومنذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عنيفا على مناطق شمال قطاع غزة، بما في ذلك مخيم جباليا، بهدف إخلاء شمال القطاع الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي من السكان.



وكان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، كشف عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة.



وشدد الدفاع المدني بغزة، في بيان، على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل عملياتهم الإغاثية لليوم الـ24 على التوالي في مناطق شمال قطاع غزة كافة، جراء الاستهدافات والعدوان المستمر.

ولليوم الـ407 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.