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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارة على جباليا النزلة شمال قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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