التونسيون ينددون الإبادة الإسرائيلية في غزة

العالم-تونس

وشارك عشرات التونسيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، تلبية لدعوة من "جمعية أنصار فلسطين".

الوقفة تم تنظيمها "تضامنا مع المقاومة الفلسطينية، وتنديدا بتواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".

وعلى هامش الوقفة، قال بشير خضري، المدير التنفيذي للجمعية، للأناضول، إن هذه الوقفة التضامنية "الـ57 التي تنظمها الجمعية، مع مرور 406 أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف خضري: "تجاوزنا 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح في غزة، إلى جانب المفقودين تحت الأنقاض ونجهل أعدادهم في القطاع، علاوة على أكثر من 3 آلاف شهيد في لبنان".

وتابع: "مع كل هؤلاء الضحايا، لا نعرف سبب عدم تحرك الحكومات العربية لإغاثة إخوانهم (الفلسطينيين) في الدين والوطن، كل هؤلاء الضحايا ولم تتحرك هذه الحكومات".

وشدد خضري، على أن "المقاومة الفلسطينية اليوم يتيمة، ولكن لها الله وصمودها اللامتناهي والتاريخي الذي سيسجله التاريخ".

وأضاف: "نحن نقول يا فلسطين ويا مقاومة، لكم الله، ومعكم كل أحرار العالم، والنصر آت لا محالة".

وبوتيرة أسبوعية، تنفذ "جمعية أنصار فلسطين" وقفات احتجاجية ومسيرات بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة "بوقف العدوان على غزة وطرد السفير الأمريكي (جوي هود) من بلادهم، تنديدا بالدعم الأمريكي لإسرائيل وتجريم التطبيع".

وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 2006، وإدخال المساعدات.