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مصادر لبنانية: الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات على بلدة لبايا في البقاع الغربي

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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