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مصادر فلسطينية: اصابتان بقصف طائرة مسيرة لمجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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