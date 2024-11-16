السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اطلاق نار في الهواء لتحذير سكان المباني باخلائها فورا قبل ان يطالها القصف الجوي الصهيوني

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :